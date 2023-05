Danni al tetto dell’alloggio Il Comune sblocca il caso dopo quattro anni

Alloggio Aler evacuato per invasione di acqua dal tetto. Siamo al palleggio. Nell’agosto del 2019, a causa di due trombe d’aria succedutesi nell’arco di due settimane, si sono verificati danni alla lamiera coibentata. Aler propone al Comune di Crema il rifacimento della copertura. Dopo aver messo varie pezze e dopo quattro anni, nel dicembre 2022, Aler chiede nuovamente al Comune di risolvere autonomamente il problema o dare mandato all’Azienda Regionale. Alla fine il Comune sblocca l’impasse con una delibera emessa il 26 aprile scorso con cui finalmente affida la progettazione. L’11 maggio Aler mette in campo 80mila euro per le riparazioni.

P.G.R.