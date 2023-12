Danneggiata la statuetta del Gesù Bambino

È stata rotta la statua del Bambin Gesù posta nel presepe di via Roma a Castelleone, ritrovata la mattina di Santo Stefano per terra, rotta, a poca distanza dalla chiesa parrocchiale. Non ha subito sfregi né atti sacrileghi. Probabilmente è stata presa da qualcuno troppo su di giri al quale è poi caduta. È già stata riparata e rimessa al suo posto. Il vandalismo di Natale non è, per il presepe castelleonese, una novità. Era già successo nel 2018 e allora i responsabili furono trovati nel giro di poco. Il parroco don Gianbattista Piacentini ha sporto ieri denuncia.