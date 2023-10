Dalla camorra all’Arma. Un nuovo destino per lo stabile confiscato

Un immobile confiscato alla camorra presto ospiterà il personale dell’Arma. Il contratto di comodato gratuito è stato sottoscritto dal prefetto di Pavia Francesca De Carlini e dal sindaco di Gerenzago, Abramo Marinoni alla presenza del comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Marco Iseglio. "Un giorno importante e di grande valore sostanziale e simbolico – ha commentato De Carlini – perché un bene che apparteneva alla criminalità organizzata sarà utilizzato dallo Stato consentendo il trasferimento in provincia di personale prezioso per il controllo del territorio". Lo stabile composto da 31 appartamenti era stato sequestrato ai Casalesi nel 2012 e ristrutturato con circa 500mila euro della Regione, che ha scelto Gerenzago come Comune pilota per il recupero delle proprietà confiscate alla criminalità organizzata.