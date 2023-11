Da 75 anni polo culturale. Collegio Cairoli in festa

Il collegio Fratelli Cairoli dove studiarono, tra gli altri, Alberto Arbasino e Francesco Alberoni, festeggia con una serie di eventi e attività, i 75 anni della rifondazione come realtà collegiale. La struttura, uno dei 12 collegi universitari dell’Edisu, è stato fondato nel 1782, su progetto dell’architetto Leopoldo Pollack, dall’imperatore Giuseppe II come luogo di formazione del clero imperiale alternativo al collegio Germanico Ungarico di S. Apollinare in Roma. Dopo un lungo periodo di destinazione a caserma, grazie al rettore Plinio Fraccaro, il 6 novembre 1948 sono state aperte le porte agli studenti diventando un punto di riferimento della vita universitaria e culturale della città.

Dopo la visita guidata nella chiesa di San Francesco, che si è svolta lunedì, ieri Cristina Fraccaro e Giosuè�Allegrini hanno guidato i visitatori a conoscere la collezione di arte contemporanea del collegio che da 52 anni organizza anche mostre. Stasera alle 21 nell’aula magna ci sarà musica con Rock in Cairoli e il coro del collegio.

M.M.