Cura Carpignano, furto al bar-tabacchi: i fumogeni dell'antifurto fanno fuggire i ladri

Cura Carpignano (Pavia), 16 febbraio 2025 - Secondo furto, in meno di tre settimane, ai danni dello stesso bar. Ma il nuovo impianto antifurto fa fuggire i ladri a mani vuote o quasi. Erano le 3 di oggi, domenica 16 febbraio, quando tre malviventi hanno infranto la vetrata della porta d'ingresso del bar-tabacchi "da Angela", in via Ungaretti a Cura Carpignano.

Lo stesso locale era già stato derubato nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 gennaio, in quel caso forzando la serratura della porta d'ingresso e portando via i soldi del fondo cassa e alcune stecche di sigarette. Proprio dopo quell'episodio la titolare ha fatto installare un nuovo sistema d'allarme, con anche i fumogeni che si attivano appena i sensori rilevano un'intrusione.

Il fumo provocato dall'impianto antifurto ha fatto così fuggire i ladri, che forse sono riusciti ad arraffare solo qualche pacchetto di sigarette, da confermare all'esito dell'inventario ancora in corso, ma per un bottino meno consistente del precedente colpo. I tre malviventi si sarebbero allontanati a bordo di un'auto bianca, ma le ricerche dei carabinieri nella zona non hanno avuto esito. I militari, della Compagnia di Pavia, intervenuti sul posto hanno effettuato il sopralluogo avviando le indagini per cercare di individuare i responsabili.