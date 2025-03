Cuoco ventenne rapinato fuori dalla stazione. Diciannovenne sotto accusa, si cerca il complice

Insieme a un altro soggetto, al momento non identificato, aveva avvicinato un cuoco ventenne appena fuori dalla stazione ferroviaria di Vigevano, dove i due aveva preteso da lui del denaro. Dovrà rispondere di rapina impropria B.G., 19 anni, disoccupato. L’episodio risale al 24 febbraio e se le conseguenze non sono state maggiori è solo perché era intervenuto un passante, nonostante l’aggressione fosse avvenuta davanti a un gruppo di ragazzini. I carabinieri di Vigevano, che hanno indagato sulla vicenda, hanno visionato le immagini della videosorveglianza pubblica e sono riusciti a estrapolare immagini utili al riconoscimento da parte della vittima. Il denunciato ha subìto anche una perquisizione domiciliare. Gli accertamenti sono in corso per risalire all’identità del secondo aggressore. U.Z.