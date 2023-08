Corteolona, tentata fuga dalla finestra: in casa trovata eroina e cocaina. Sei denunciati

Corteolona e Genzone (Pavia), 8 agosto 2023 - Droga e armi sequestrate e 6 persone denunciate, in stato di libertà. Sono gli esiti delle due perquisizioni domiciliari che all'alba di ieri, lunedì 7 agosto, avevano portato due nordafricani in ospedale per il rocambolesco tentativo di fuga dalla finestra con caduta al suolo. I carabinieri della stazione di Belgioioso e della Compagnia di Pavia hanno infatti dato esecuzione a due decreti di perquisizione domiciliare, emessi dalla Procura di Pavia, in altrettante abitazioni a Genzone.

Nella prima perquisizione, al domicilio di 5 nordafricani, tutti irregolari sul territorio nazionale, sono stati trovati circa 50 grammi di eroina suddivisa in tre involucri, 21 grammi di cocaina in cinque involucri, 3 grammi di hashish oltre a materiale per la pesatura e il confezionamento della droga e quasi 2mila euro in contanti, ritenuti il guadagno dell'illecita attività di spaccio, e anche una pistola scacciacani ma priva del tappo rosso.

I cinque, tra cui i 2 rimasti feriti nella caduta dalla finestra, sono stati denunciati per la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In una seconda perquisizione, sempre a Genzone, nell'abitazione di un 38enne del posto, sono invece state ritirate armi e munizioni, pur se regolarmente detenute, perché custodite non in condizioni di sicurezza, con la conseguente denuncia per omessa custodia di armi.