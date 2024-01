Corso di formazione nel settore della ristorazione. Così le donne maltrattate potranno cercare lavoro

Un percorso di formazione nel settore alimentare per un reinserimento nel mondo del lavoro. Saranno dieci le donne, vittime di violenza, a seguire il percorso varato dal centro antiviolenza Kore grazie ai fondi, oltre 70mila euro, raccolti a fine novembre in occasione di Viva Vittoria, quando piazza Ducale fu invasa dalle coperte realizzate dalle volontarie e vendute ai cittadini. Grazie al progetto, le partecipanti non solo acquisiranno le competenze specifiche ma potranno recitare un ruolo di primo piano in qualità di imprenditrici. Intanto il 20 gennaio in Comune è fissata la riunione sulle modifiche del Codice Rosso, la legge che raccoglie le misure per fronteggiare la violenza di genere. Si parlerà delle modifiche tecniche ma anche della necessità di una maggiore sensibilizzazione sul tema. All’incontro saranno presenti gli studenti di alcune classi degli istituti superiori.