Coordinamento Volontariato, la presidente Buratti lascia

Dopo sei anni di mandato, all’inizio di dicembre l’avvocato Rossella Buratti (nella foto) lascerà la presidenza del Coordinamento Volontariato Vigevano, di cui fanno parte 44 associazioni attive nel tessuto sociale cittadino. Il 5 dicembre si procederà al rinnovo del Consiglio, composto da nove elementi più il presidente. Buratti sta concludendo il secondo mandato triennale consecutivo e non può essere rieletta. Era stata vicepresidente e prima ancora tesoriere, ruoli oggi ricoperti da Mauro Cusaro mentre la segretaria è Amalia Trifogli. Quella di Buratti è stata una presidenza produttiva ma anche difficile perché, eletta all’inizio del 2019, ha dovuto gestire l’emergenza Covid e l’arrivo dei profughi ucraini. "Il nostro ruolo non è stato di mero coordinamento – ha detto Buratti nell’ultima riunione – ma ci siamo impegnati nella raccolta di generi alimentari e borse lavoro". Le ultime due realtà entrate sono entrate nel Coordinamento sono Cavallo Blu, che propone l’arte come terapia per fronteggiare il disagio psichico; e Pavia nel Cuore, che ha una sede anche in città.

U.Z.