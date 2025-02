Controlli sul territorio, arrestato un ricercato. Deve scontare tre anni e mezzo di reclusione

È stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Voghera, impegnati in un servizio anti ladri e rapinatori, come spiegato dall’Arma. V.R., 38enne pluripregiudicato, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione per cumulo di pena. L’arrestato è stato portato nel carcere di Voghera per espiare 3 anni e 6 mesi di reculsione. C.G., 45enne di nazionalità romena, residente a Montecalvo Versiggia, è stato invece denunciato in stato di libertà per il reato di falsità materiale continuata, oltre che sanzionato per guida senza patente. I carabinieri della stazione di Montù Beccaria, della compagnia di Stradella, lo hanno fermato per un controllo alla guida di una Fiat Sedici, ma la patente esibita è risultata contraffatta.