Controlli contro spaccio e consumo di droghe. In una notte 65 verifiche, 4 ragazzi segnalati Quattro giovani tra i 22 e i 24 anni sono stati trovati in possesso di 20 grammi di hashish vicino a un locale notturno a Campospinoso. I carabinieri della Compagnia di Stradella li hanno segnalati alla Prefettura per detenzione di droga per uso personale.