Condannato a Gambolò per spaccio: scoperto con 1 kg di hashish

In casa nascondeva un chilo e 220 grammi di hashish, un bilancino di precisione e tutto l’occorrente per confezionare le dosi. La scorsa notte i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Vigevano hanno fatto scattare le manette ai polsi di G.A., 19 anni, originario di Abbiategrasso (Milano) ma domiciliato a Gambolò, incensurato, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Il ragazzo era stato fermato poco prima per un controllo, dopo essere stato notato dai militari aggirarsi con fare sospetto in sella alla sua bici nella zona di via Sabbione: un’intuizione azzeccata dei carabinieri che lo avevano trovato in possesso di quattro involucri contenenti 8 grammi di hashish. Processato per direttissima, è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione e 3 mila euro di multa, pena sospesa. U.Z.