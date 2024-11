Comics and Games, ottava edizione. Fumetti e libri fantasy... con brividi

Oggi e domani il castello di Belgioioso ospita l’ottava edizione di "Belgioioso comics and games", fiera mercato dei fumetti e di una vasta gamma di libri fantasy, giochi in scatola, action figure e tanto altro, l’area ludica con giochi di ruolo e in scatola, miniature, wargames. Dalle 10 alle 19 con orario continuato, con una riproduzione in scala, ci sarà anche la possibilità di vivere in prima persona quanto hanno provato i soldati che nel 1525 hanno combattuto la battaglia di Pavia. Previsto poi un percorso horror notturno tra le sale e gli angoli più segreti del castello. Nel parco dell’area neoclassica, invece, si tornerà al Medioevo con una ricostruzione di un campo di armigeri con tende, armi, armature. Sarà dedicato al mondo fantastico il fine settimana in cui mondo Nerd e cultura Pop del nuovo millennio si fonderanno. Previsto un concorso organizzato in collaborazione con Mecenate Povero che ha l’obiettivo di valorizzare il fumetto indipendente italiano.M.M.