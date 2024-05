Pavia, ragazzina beve una bottiglia di vodka con un amico e va in coma etilico a 13 anni

Pavia, 16 maggio 2024 – Hanno bevuto un'intera bottiglia di vodka in due: la ragazzina, di soli 13 anni, ha perso i sensi, mentre l'amico 15enne ha mantenuto quel poco di lucidità che gli è bastata per attivare i soccorsi. L'ambulanza ha portato la 13enne in ospedale, dov'è stata curata per la vera e propria intossicazione etilica, dalla quale per fortuna si riprenderà senza gravi conseguenze. Ma hanno davvero rischiato grosso, se solo l'amico non si fosse reso conto che la ragazzina aveva urgente bisogno di aiuto. Oltre all'ambulanza, nella serata di ieri, mercoledì 15 maggio, sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Pavia.

Per il coinvolgimento di minori non vengono ovviamente resi noti particolari e dettagli della vicenda, successa in un'abitazione in città. I genitori erano usciti lasciando in casa il figlio con l'amica, per un arco di tempo abbastanza breve, certamente facendo le consuete raccomandazioni. Non è chiaro quale possa essere stata la scintilla scatenante che ha portato i due a prendere la bottiglia di superalcolico e a berne una quantità che ha provocato gravi conseguenze. Nella vicenda non sarebbero emerse responsabilità penali dei genitori, anche se l'arrivo dei soccorsi ha inevitabilmente attivato le procedure per la massima tutela dei minori, che una volta risolte le conseguenze più immediate dovranno anche avviare un percorso per analizzare le cause e affrontare il problema con la consapevolezza del grave rischio che hanno corso.