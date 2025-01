Colpo nell’azienda di packaging. I malviventi rubano un furgone

La sirena dell’antifurto è scattata verso le 3.30 di ieri, in via Bonacossa a Dorno, allo stabilimento della Minigrip Grip-Pak, nota azienda di packaging che produce sacchetti e buste di plastica richiudibili. I ladri hanno quindi dovuto fare in fretta, ma sono riusciti a fuggire, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, a bordo del bottino. Un furgone Ford Transit è infatti la refurtiva del colpo messo a segno in piena notte all’estremo margine a nord del centro abitato di Dorno, a ridosso della Sp206 che collega da una parte a Garlasco e dall’altra alla Sp19 verso Gropello Cairoli. Rapide vie di fuga, specie nel buio della notte, percorse dagli ignoti malviventi su almeno due mezzi, quello sul quale erano arrivati e il furgone rubato. Non si può ovviamente sapere se fosse proprio quello l’obiettivo dei ladri o se abbiano preso quello che sono riusciti nella fretta dopo che era scattato l’allarme. Sta di fatto che avevano forzato la cancellata e poi rotto la finestra di un bagno, introducendosi nello stabilimento, dove hanno preso le chiavi del furgone, vuoto ma nuovo, parcheggiato all’aperto ma nell’area interna alla recinzione. Indagano i carabinieri.