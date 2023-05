Colpo grosso alla Maugeri Banda di professionisti se ne va con la cassaforte

di Stefano Zanette

Uno è rimasto fuori a fare da palo e autista, gli altri tre complici sono entrati con i volti coperti per non farsi riconoscere nelle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza che ha però ripreso le diverse fasi del furto, ora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Pavia. Una banda specializzata, che con tutta probabilità ha già messo a segno altri colpi con le medesime modalità, anche in altri territori.

Professionisti che sono riusciti in pochi minuti a portare a termine il furto notturno negli uffici dell’Istituto Maugeri a Pavia Ovest, sradicando dal suolo una cassaforte e portandola all’esterno della struttura, dove l’hanno aperta e svuotata del contenuto, circa 10mila euro in contanti.

È successo nella notte tra giovedì e ieri, con l’allarme lanciato quando ormai i quattro malviventi fuggiti a bordo dell’auto erano già riusciti a far perdere le loro tracce, grazie anche alle rapide vie di fuga dal vicinissimo svincolo Ospedali sulla Tangenziale Ovest di Pavia. I ladri hanno forzato uno degli ingressi sul retro della struttura sanitaria, che evidentemente avevano studiato in precedenza per pianificare il colpo, forse anche con sopralluoghi, pare persino acquisendo informazioni su zone normalmente non accessibili al pubblico.

Dall’ingresso forzato sul retro, attraverso locali tecnici, i tre malviventi si sono quindi introdotti negli uffici dietro il bancone degli sportelli dell’accettazione, dove evidentemente sapevano che c’era la cassaforte, fissata al pavimento. L’hanno sradicata, rimuovendone abilmente i perni per portarla via ancora chiusa, forse sapendo che custodisce somme ingenti. Nel frattempo uno dei tre complici entrati è andato negli spogliatoi del personale e ha rovistato negli armadietti, rubando anche un computer portatile.

Non senza fatica, i tre ladri hanno quindi trasportato la cassaforte all’esterno, dove li attendeva il quarto complice. Prima di fuggire sull’auto hanno però aperto la cassaforte per svuotarla del contenuto, circa 10mila euro in contanti, e l’hanno abbandonata a breve distanza, sempre nella parte posteriore della struttura sanitaria, dalla parte opposta della strada che porta all’ingresso principale, lontani da occhi indiscreti.