Colpito al volto da un tubo. Finisce in ospedale operaio di una logistica

È stato elitrasportato all’ospedale Niguarda di Milano, non in pericolo di vita. Un operaio di 47 anni è rimasto ferito sul lavoro, ieri pomeriggio. Stava effettuando un intervento di manutenzione per una ditta esterna, in uno stabilimento di logistica lungo la Sp128 a Marzano. Erano da poco passate le 15 quando dalla Centrale operativa Areu sono stati inviati sul posto i soccorsi, con l’elicottero da Milano. Sono quindi arrivati i carabinieri della Compagnia di Pavia, i vigili del fuoco e gli ispettori di Ats competenti per gli infortuni sul lavoro. Cause e dinamica sono in fase di accertamento, ma dalla prima ricostruzione sarebbe stato colpito al volto da un tubo.

S.Z.