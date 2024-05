Codess Sociale inaugura due nuove Rsa

C’è anche una stanza multisensoriale progettata per stimolare i sensi e favorire calma e relax nelle Residenze Bereguardo, complesso composto da due Rsa: Ca’ Visconti e Alle Barche. Inaugurate da Codess Sociale, tra i leader nazionali in ambito sociosanitario, hanno capacità ricettiva di 180 posti letto e sono dotate di camere singole e doppie con bagno privato e tv.

Gli ambienti sono caratterizzati da un design elegante con pareti dai colori tenui e immagini digitali. Ampi gli spazi comuni, interni ed esterni, progettati per favorire la socializzazione. Le strutture sono state ideate e progettate secondo un modello innovativo di ospitalità che recepisce le ultime normative di sicurezza e prevenzione, in un luogo dove accoglienza, cura e attenzione personalizzata si fondono per creare un ambiente tranquillo e confortevole per gli ospiti con standard assistenziali e sanitari di alta qualità. "Il pensiero che governa l’azione quotidiana della squadra di Codess Sociale – spiega Erika Luzzo, direttrice dei Servizi – è che la Rsa debba essere un luogo per tutta la famiglia e il territorio". Le due strutture hanno personale altamente qualificato per dare risposte concrete alle esigenze di ogni singolo ospite.

"Tutti i professionisti sono selezionati e assunti sul territorio stesso. Posti letto sì, ma anche posti di lavoro che contribuiscono allo sviluppo e all’incremento delle comunità. Miriamo a essere un punto di riferimento per tutto il territorio e invitiamo fin da subito tutte le realtà locali associative a farci visita".

M.M.