Coach Pansa guarda al campionato: "Abbiamo fatto il meglio possibile"

"Con le risorse a disposizione abbiamo fatto il meglio possibile". Coach Lorenzo Pansa (foto) non ha dubbi nel giudicare la sua Elachem Vigevano che parteciperà al prossimo campionato di serie A2. Venti squadre, una promozione diretta e una dal play-off, tre retrocessioni di cui una a fine stagione regolare. Per affrontare l’annata la società ducale ha cambiato moltissimo. Sono arrivati in gialloblù il play statunitense Mack, il centro canadese Oduro, l’ala albanese Taflaj ex-Fortitudo Bologna, il mezzo lungo serbo Jerkovic, l’esterno Galassi e da ultimi Gabriele Stefanini, ex-Chiusi che andranno ad affiancare i confermati Peroni, Rossi, Leardini e Strautmanis. "Abbiamo allestito una squadra con giocatori motivati e al top della carriera – sottolinea Pansa – con diversi handler, con punti nelle mani e con una fisicità diffusa che lo scorso anno ci è un po’ mancata". Un gruppo che potrà giocare il basket preferito dal suo allenatore che lo scorso anno, alle prese con infortuni e contrattempi, ha dovuto accantonare. "Macke e Stefanini sono perfetti per innescare Oduro dal pick-and-roll – conferma – Il resto lo vedremo nel tempo". La Elachem si radunerà il 12 agosto. Intanto sono già oltre 300 gli abbonati che hanno rinnovato. U.Z.