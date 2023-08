I senzatetto si vestono da spazzini: ripulita l’area di viale Cesare Battisti

Pavia, 24 agosto 2024 – “Bivaccano e sporcano”. I commercianti e i frequentatori del centro commerciale Minerva per diverso tempo hanno accusato i senza fissa dimora che passano le loro giornate estive e invernali nello spazio di viale Cesare Battisti di essere la causa del degrado e della sporcizia perché ovunque si trovano incarti di patatine e marendine, lattine, bottiglie e cartoni sparsi.

Stanchi delle critiche e di stare tra la sporcizia, un gruppo di clochard insieme ad alcuni cittadini, si è rimboccato le maniche e si è vestito da spazzino.

“Abbiamo ripetutamente chiesto ad Asm di intervenire – hanno fatto sapere – perché è da oltre un mese che si cestini non vengono svuotati e non si cambiano i sacchi. Di conseguenza tutta la sporcizia viene ammucchiata fuori, e si crea il degrado”.

Già altre volte i senza fissa dimora hanno ripulito l’area criticata per il pessimo biglietto da visita che offre a chi va a fare la spesa. “A parte qualche mela marcia che noi stessi rimproveriamo se siamo presenti, cerchiamo di tenere pulito – aggiungono i senza fissa dimora – Le persone che passano in viale Cesare Battisti e guardano quello che potrebbe essere un parco, vedono sporcizia perché nessuno viene a svuotare i cestini”.

Oltre 30 i sacchi pieni di cartacce e lattine che sono stati riempiti e ammucchiati in attesa di finire in discarica. “Quest'area dovrebbe essere valorizzata invece di essere abbandonata” concludono i clochard lanciando un auspicio per il futuro.