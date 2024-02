Città in vetrina a Milano e Berlino per attirare turisti

Ci sarà anche lo stand del Comune di Vigevano negli spazi espositivi riservati alla Regione Lombardia alla Bit, la Borsa internazionale del turismo, che si svolge a Fiera MilanoCiy da domani a martedì ed è l’evento nazionale più importante del settore. "Esserci è fondamentale – commenta l’assessore al Turismo, Riccardo Ghia – perché così è possibile creare un network con i tour operator. A breve poi saranno pronti il nuovo materiale per l’Infopoint in città e la rinnovata segnaletica turistica per il Castello". Il Comune di Vigevano, dal 5 al 7 marzo, sarà anche in vetrina alla Itb Berlin che da oltre mezzo secolo è sinonimo in tutto il mondo di nuove tendenze ed innovazioni nel turismo. La vocazione turistica di Vigevano potrebbe rappresentare un importante volano per dare a quella che da troppo tempo è soltanto una ex-città industriale una nuova identità. Lo scorso anno i visitatori sono stati 26.415, un dato appena in ribasso rispetto dei dodici mesi precedenti, ma ancora lontani dagli oltre 35 mila del periodo pre-pandemico. U.Z.