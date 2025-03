Cinque dottoresse assunte in Ginecologia

Cinque assunzioni in un colpo solo. Il reparto di Ostetricia e Ginecologia di Vigevano raddoppia l’organico. Effetto dell’accoglimento della richiesta del primario Elisabetta Venegoni, inoltrata all’Azienda sanitaria, di scorrimento immediato della graduatoria determinata dall’esito del concorso indetto a novembre 2024 per un solo posto. Per quell’incarico sono arrivate 10 domande: alle prove metà dei candidati non si è presentata, ma l’altra metà è risultata idonea. Così si è potuto decidere di passare da una a cinque assunzioni immediate per coprire interamente i vuoti nella pianta organica che prevede appunto dieci medici oltre al primario. Il prossimo passo è capire se le vincitrici del concorso, tutte donne, accetteranno l’incarico. Le candidate idonee sono Martina Ratti, 41 anni, di Brescia; Claudia Scumace, 39 anni, e Maria Airoldi, 40, entrambe novaresi. Poi due giovani specializzande, Cecilia Marino e Olimpia Prati, provenienti entrambe dal Fornaroli di Magenta.

U.Z.