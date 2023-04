Cilavegna, ladri incrociano il padrone di casa mentre rientra. Spruzzano spray urticante e scappano

Cilavegna (Pavia), 16 aprile 2023 - Stava rientrando in casa e ha incrociato due ladri che uscivano dalla sua abitazione, che per guadagnarsi la fuga gli hanno spruzzato addosso dello spray urticante, tramutando così il furto in rapina.

La vittima, 55enne, ha chiamato subito il 112, poco dopo le 22 di ieri, sabato 15 aprile. A Cilavegna, in via Gravellona, sono arrivati i soccorsi sanitari di Areu, che hanno prestato le prime cure all'aggredito, per il quale, passata l'irritazione provocata dallo spray al peperoncino, non è stato poi necessario il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Vigevano, che hanno avviato le indagini sull'accaduto.

I due ladri erano a volto coperto ed erano entrati nell'abitazione forzando una finestra, approfittando della momentanea assenza del padrone di casa. Avevano già completato il colpo, riuscendo a smurare un armadietto metallico che conteneva gioielli in oro e anche armi, regolarmente detenute e custodite.

Stavano fuggendo con il bottino, dal valore ancora in fase di quantificazione, quando hanno però incrociato il 55enne che rientrava in casa. Ma anziché limitarsi a fuggire, sono stati pronti nell'aggredire il malcapitato con lo spray urticante, che evidentemente avevano con loro proprio per usarlo in una simile evenienza.