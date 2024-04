Cilavegna, ladri smontano la sirena dell’antifurto e fanno irruzione nell’abitazione: via il servizio di posate d’argento

Cilavegna (Pavia) – Hanno smontato la sirena dell’allarme per riuscire a entrare in un’abitazione senza essere disturbati. I soliti ignoti martedì pomeriggio hanno aspettato che i proprietari di una casa indipendente di via Berlinguer, alla periferia di Cilavegna, fossero usciti per entrare in azione.

Dopo aver manomesso l’antifurto, hanno forzato la porta d’accesso alla tavernetta e in questo modo sono riusciti a entrare nell’abitazione passando dal seminterrato. Poi hanno messo a soqquadro tutte le stanze, alla ricerca di oggetti da portare via. E li hanno trovati. Si sono impossessati di un intero servizio di posate d’argento.

Quando sono tornati e hanno scoperto il furto, i proprietari hanno potuto solo chiamare i carabinieri della Stazione di Gravellona Lomellina, territorialmente competenti, per effettuare un sopralluogo e sporgere denuncia. Nello stesso pomeriggio, i ladri hanno colpito sempre in Lomellina, a pochi chilometri da Cilavegna. Ancora una volta approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno messo in atto il loro piano a Gropello Cairoli, dove si sono introdotti in un’altra abitazione indipendente di via Fosso Galana, che si trova in zona centrale. Identico il copione, quando sono entrati i ladri hanno messo in disordine tutte le stanze finché non sono riusciti a trovare due catenine d’oro che si sono intascati prima di scappare.

Unico particolare differente rispetto al furto di Cilavegna, a Gropello Cairoli i carabinieri intervenuti per il sopralluogo non hanno trovato segni di effrazione. È possibile quindi che i malviventi si siano introdotti passando da una finestra dimenticata aperta o da una porta che non è stata chiusa bene. Un particolare che ha acuito la rabbia provata dai proprietari quando sono rientrati e hanno trovato la casa completamente rivoltata, sentendosi violati.