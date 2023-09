Chignolo Po, lite tra inquilino e padrona di casa: la 40enne finisce in ospedale

Chignolo Po (Pavia), 24 settembre 2023 - Lite tra un inquilino e la padrona di casa, con la donna che finisce in ospedale. Un'ambulanza della Croce Azzurra di Chignolo e i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, sabato 23 settembre, alla frazione Lambrinia di Chignolo Po, in via Cà De' Massari, per le conseguenze di una presunta aggressione.

Quel che è successo in realtà deve ancora essere accertato dai militari, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e individuare eventuali responsabilità. Quel che è certo è che si è trattato di una lite, per motivi ancora da appurare, tra un inquilino e la padrona di casa, la donna 40enne che è stata poi portata dall'ambulanza in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Lodi. Per lei solo pochi giorni di prognosi, per fortuna se l'è cavata con lievi contusioni.

Oltre ai motivi della discussione, deve ancora essere accertato chi dei due ha iniziato la lite, degenerata in spintoni e schiaffi, anche se ovviamente le versioni dei due coinvolti, che certo sporgeranno querele di parte l'uno contro l'altro, sarebbero diametralmente opposte, come sempre avviene in simili controversie. L'inquilino non avrebbe però riportato conseguenze, mentre la donna è andata a farsi refertare in ospedale le pur lievi lesioni.