Cessione anomala di due immobili. Notaio nei guai

Una compravendita immobiliare gestita da un notaio della provincia di Pavia che ha omesso di effettuare l’adeguata verifica della clientela e la segnalazione di operazioni sospette è al centro di un’indagine per gravi irregolarità in materia di antiriciclaggio condotta dai finanzieri del comando provinciale di Varese. In particolare, l’attenzione delle Fiamme gialle è stata rivolta alla cessione di due immobili a un prezzo estremamente più basso rispetto a quello di mercato. Così, approfondendo gli elementi raccolti, sono emerse numerose anomalie legate all’operazione come: l’uso di assegni scoperti e intestati a una società inesistente, la provenienza dei beni da parte di una società in stato di dissesto, l’insolvenza in particolare di un imprenditore, e l’acquisto dei beni di un pregiudicato, disoccupato e legato alla criminalità organizzata. Pertanto, è stato effettuato un controllo antiriciclaggio nei confronti del notaio. All’esito, è emerso come il notaio non aveva effettuato quella che viene definita l’adeguata verifica della clientela e non aveva trasmesso la segnalazione per operazioni sospette nonostante l’operazione immobiliare fosse evidentemente anomala sia per i soggetti coinvolti sia per le modalità di pagamento e sia per il valore attribuito ai beni. Pertanto, è stato notificato al notaio il verbale di contestazione dove sono state elencate le violazioni commesse e gli elementi a supporto. Lo stesso verrà trasmesso al ministero dell’Economia per le valutazioni di una sanzione pecuniaria fino a 225 mila euro. Da un punto di vista deontologico poi è stato informato anche il Consiglio nazionale del notariato (Cnn). M.M.