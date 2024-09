Cercatrice di funghi pavese trovata morta nel bosco: fatale la caduta in un canalone

Zavattarello (Pavia), 15 settembre 2024 - Era originaria di Zavattarello, anche se residente in Portogallo, la donna di 69 anni dispersa nei boschi del Piacentino. Il corpo ormai privo di vita è stato trovato nella mattinata di oggi, domenica 15 settembre, individuato dall'elicottero in un canalone nella zona di Ottone, in provincia di Piacenza.

Due squadre del Soccorso alpino, della Stazione Monte Alfeo, hanno quindi raggiunto il luogo del ritrovamento per la messa in sicurezza e consentire così la rimozione del corpo, dopo la constatazione del decesso da parte del medico. Le ricerche erano scattate nel pomeriggio di ieri: la donna, insieme a quattro amici appassionati di funghi, aveva raggiunto la frazione Toveraia, dove era stata lasciata l'auto. I fungaioli si erano quindi divisi, d'accordo di ritrovarsi per mezzogiorno. Ma la 69enne non è più tornata e gli amici hanno lanciato la richiesta di soccorso.

Del caso si sono occupati i carabinieri della Compagnia di Bobbio e della Stazione di Ottone e le ricerche sono iniziate da parte dei vigili del fuoco, del Soccorso alpino dell'Emilia Romagna e di alcuni tecnici volontari del Soccorso Alpino Oltrepò. Il telefono cellulare della donna dispersa era rimasto acceso, ma non rispondeva alle chiamate. I vigili del fuoco hanno utilizzato quindi un drone per captare il segnale del cellulare e geolocalizzarlo. Le ricerche sono proseguite fino alle 4 di notte e sono poi riprese alle 7. Trovato il corpo non c'era purtroppo più nulla da fare. Gli accertamenti dovranno stabilire le cause del decesso, ma dai primi riscontri pare che la morte possa essere stata provocata dalle conseguenze della caduta nel canalone.