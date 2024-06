Cerca di salvare il suo cagnolino. Morsicato alla mano da un pitbull

È finito al pronto soccorso in codice giallo C.M., 63 anni, vigevanese, proprietario di un cane di piccola taglia che, lunedì nel tardo pomeriggio, è stato aggredito da un pitbull-hamstaff condotto al guinzaglio dal proprietario, un uomo di 37 anni, residente in città. L’uomo si è procurato le ferite nel tentativo di separare i due animali. Per fortuna le sue condizioni non sono considerate gravi. Il fatto è avvenuto in corso Cavour, nel pieno centro. I due uomini, con i rispettivi cani al guinzaglio, si sono incrociati mentre stavano camminando tranquillamente: all’improvviso è accaduto qualcosa di difficile da decifrare e sul quale sono in corso gli accertamenti. Quel che è certo, il cane di grossa taglia si è lanciato sul più piccolo con intenzioni tutt’altro che amichevoli. I due proprietari hanno tentato di allontanarli. In questo frangente C.M. è stato morsicato alla mano. Da un vicino bar sono usciti i clienti così come alcuni giovani dalla biblioteca e la situazione è tornata alla calma quando sul posto sono arrivati il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Garlaschese che hanno prestato soccorso al pensionato.

L’uomo è stato medicato sul posto e poi accompagnato per accertamenti all’ospedale cittadino, che dista solo qualche minuto, dove è stato ricoverato. Del suo cane, pure ferito, si è preso cura un veterinario che ha l’ambulatorio in centro: l’animale se la caverà senza problemi. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Vigevano per gli accertamenti di rito. Considerata la dinamica dell’accaduto e il quadro clinico del pensionato, è probabile che non ci siano le condizioni per procedere d’ufficio ma i militari lo faranno se l’uomo, nei tempi consentiti dalla legge, deciderà di depositare una querela.

Umberto Zanichelli