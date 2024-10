C’è musica tra design e arte figurativa

Concerto del chitarrista musicologo pavese Massimiliano Alloisio alle 18 di sabato a FabbricaPoggi di via Campania. Il recital “Guitar Atelier“, dal nome dell’ultimo cd del chitarrista, si terrà nell’ambito della mostra dell’artista Marta Vezzoli. La musica farà da tramite nel dialogo tra arte figurativa e design, il contesto è quello di locali ex industriali che offrono una cornice suggestiva. Il repertorio include composizioni originali del musicista; pagine dell’America latina tra bossa nova, tango, milonga; arrangiamenti per chitarra solista della grande tradizione melodica italiana.