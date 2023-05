Cava Manara, donna tenta il suicidio: i carabinieri intervengono in tempo e la salvano

Cava Manara (Pavia), 8 maggio 2023 - Salvata dal suo gesto disperato, grazie alla tempestività dei soccorritori, non solo sanitari. Nella giornata di ieri, domenica 7 maggio, al 112 è arrivata una telefonata che segnalava le intenzioni di togliersi la vita da parte di una donna di 59 di Cava Manara. Al di là delle presunte motivazioni, pare legate a difficoltà economiche e più generale a un senso di abbandono percepito dalla donna, sono scattati immediati i soccorsi, che quasi per miracolo sono riusciti a salvarla. I primi ad arrivare sul posto sono stati i carabinieri della Stazione di San Martino Siccomario, che hanno trovato la 59enne già in una pozza di sangue dopo che con un coccio di vetro si era fatta una profonda ferita lunga dal polso al gomito.

La donna era già priva di conoscenza, collassata completamente per la copiosa perdita di sangue, ma i militari hanno comunque tamponato immediatamente la ferita, con i mezzi un po' di fortuna a disposizione, riuscendo a tenerla in vita fino all'arrivo del personale del 118, che l'ha stabilizzata e trasportata con urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia. Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Pavia hanno avuto la conferma che la donna non è più in pericolo di vita.