Cat cafè contro l'abbandono, un locale per chi ama gli animali

Pavia, 8 luglio 2023 – Bere un caffè e socializzare con altri amanti dei gatti. Pavia ha il suo Cats.

Ha aperto sotto i portici di viale Bligny un locale che non vuole essere un rifugio per animali abbandonati, ma sensibilizzare al benessere dei mici bisognosi.

Tra una coccola e qualche fusa, sui tavoli in legno nel totale rispetto dell’ambiente, si può gustare una bibita fresca o un caffè. Mascotte del locale voluto dall’associazione di promozione sociale "La tana dei sette gatti" presieduta da Elisa Magnoni è Melisso, un gatto abbandonato e salvato dalla dottoressa Chiara Rezzani di Broni.

Accanto a questo gatto gradualmente ne saranno inseriti altri, che troveranno dimora nel locale, trasformato in regno dei gatti. Cats è aperto a tutti, associati (una cinquantina per ora) e non, dal martedì alla domenica. Il ricavato sarà destinato alle colonie feline, ai rifugi, ai santuari."