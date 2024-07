Castello d'Agogna, ladri in azienda agricola: rubati 200 litri di diserbante (del valore di 10mila euro)

Castello d'Agogna (Pavia), 16 luglio 2024 - Un altro furto di diserbante nelle campagne della Lomellina. Il colpo risale alla notte tra sabato 13 e domenica 14 luglio, ma è stato scoperto e denunciato solo successivamente ai carabinieri della Stazione di Mortara, della Compagnia di Vigevano, che hanno avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili.

Gli ignoti malviventi hanno preso di mira un'azienda agricola in via Milano a Castello d'Agogna: hanno forzato il lucchetto con il quale era chiuso il capannone usato come deposito di vario materiale, tra cui il diserbante che proprio in questo periodo viene utilizzato nelle campagne per proteggere le colture dalle erbe infestanti.

Ne hanno portato via una gran quantità, circa 200 litri, per un valore stimato di circa 10mila euro. Con il danno aggiuntivo per l'azienda agricola di non avere più la disponibilità del prodotto per l'utilizzo, con inevitabili ripercussioni sui tempi di lavoro nei campi. I ladri non hanno preso altro, evidentemente interessati solo al prodotto specifico, che evidentemente riesce a essere piazzato facilmente sul mercato illecito, a giudicare dalla frequenza di simili furti con sempre queste sostanze come bottino. Ladri evidentemente anche attrezzati per il trasporto dell'ingombrante refurtiva.