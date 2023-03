Castelletto di Branduzzo, ladri all'hotel-motel chiuso: 3 arresti

Carabinieri

Castelletto di Branduzzo (Pavia), 16 marzo 2023 - Sono stati sorpresi 'al lavoro', mentre smontavano vario materiale idraulico e avevano già preso circa 300 chili di cavi in rame dall'impianto elettrico, dall'hotel-motel "Castelletto" in disuso (oggetto di provvedimento di pignoramento), in frazione Valle Botta a Castelletto di Branduzzo.

R.M., 52 anni, S.M., 40 anni, e V.D.M., 19 anni, italiani residenti a Voghera (due fratelli e il figlio di uno di loro), sono stati arrestati in flagranza per furto aggravato in concorso. I carabinieri della Compagnia di Stradella sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 15 marzo, per una segnalazione sugli strani movimenti visti all'hotel-motel chiuso, sequestrando anche i vari attrezzi e utensili che i tre stavano usando per "cannibalizzare" la struttura alberghiera in stato di abbandono.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al custode giudiziario. Gli arrestati sono stati posti ai domiciliari nelle rispettive abitazioni a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida e dell'eventuale giudizio con rito direttissimo.