Cassolnovo, lite di prima mattina fuori dal bar: 44enne finisce al pronto soccorso

Cassolnovo (Pavia), 25 aprile 2024 - Lite al bar di prima mattina, con un ferito finito all'ospedale. Erano da poco passate le 7 di oggi, giovedì 25 aprile, quando è scattata la richiesta d'intervento al 112 per una riferita aggressione subita da un uomo da parte di 4 persone.

Sul posto, in via Carlo Alberto a Cassolnovo, fuori da un bar, sono intervenuti sia i soccorsi sanitari di Areu, con un'ambulanza della Croce Rossa di Vigevano, che i carabinieri, con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Vigevano e in supporto anche un secondo equipaggio della Stazione di Mortara. Un uomo, 44enne di nazionalità moldava, è stato poi trasportato in codice verde all'ospedale, per conseguenze per fortuna non particolarmente gravi, solo qualche contusione valutata di lieve entità. Oltre al ferito, è stato identificato un altro 44enne, vigevanese, che avrebbe avuto una discussione sfociata in lite con il moldavo poi rimasto ferito. Non erano presenti altre persone, al di là del proprietario del bar, pure 44enne.

I militari hanno avviato accertamenti, ancora in corso, per chiarire la dinamica e i motivi dell'accaduto e individuare eventuali responsabilità, anche per appurare se ci fossero altri coinvolti che si sono allontanati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.