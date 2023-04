Cassolnovo, brucia sterpaglie in cortile con la benzina: ustionato

Cassolnovo (Pavia), 10 aprile 2023 - Stava dando fuoco a un cumulo di sterpaglie nel cortile di casa, usando benzina. Un uomo di 63 anni è ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, in prognosi riservata, per le gravi ustioni riportate a torace, addome, arti superiori e volto.

E' successo nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 9 aprile, quando a Cassolnovo, alla frazione Molino del Conte, in via Trento, sono intervenuti i soccorsi sanitari di Areu, i vigili del fuoco e i carabinieri con una pattuglia della Stazione di Gravellona Lomellina.

Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco e non ha provocato danni all'abitazione né sono state coinvolte altre persone. Ma il 63enne ha riportato gravi conseguenze dal fuoco che lui stesso stava appiccando, investito da una fiammata che si è sviluppata improvvisamente a causa del poco prudente utilizzo della benzina come accelerante per bruciare le sterpaglie accumulate nel cortile.

Le sue urla hanno immediatamente richiamato l'attenzione delle altre persone all'interno dell'abitazione, che hanno subito attivato i soccorsi. L'uomo era stato inizialmente trasportato con l'ambulanza in codice rosso all'ospedale Civile di Vigevano, ma è stato poi trasferito al Centro grandi ustionati del Niguarda. I carabinieri hanno accertato la causa accidentale del ferimento, escludendo responsabilità di terzi nel rogo appiccato appunto dallo stesso ferito, informandone comunque l'autorità giudiziaria.