Casorate Primo, assalto esplosivo al bancomat con la tecnica della “marmotta”: rubate decine di migliaia di euro

Casorate Primo (Pavia), 3 febbraio 2024 – Un altro assalto notturno con esplosivo a un bancomat. Erano le 5 di sabato 3 febbraio quando c'è stata l'esplosione in via Sant’Agostino a Casorate Primo, ai danni dello sportello automatico della banca Bpm.

Gli ignoti malviventi erano in quattro e sono arrivati a bordo di un’automobile di colore scuro. Erano incappucciati, sono scesi per l’azione fulminea e poi sono risaliti sulla stessa auto per la fuga in direzione di Milano. Hanno usato la consueta tecnica della “marmotta”, inserendo l'esplosivo dall’esterno e facendo letteralmente saltare il bancomat, con la cassa proiettata verso il locale interno, dal quale l'hanno prelevata dopo aver forzato la porta d'ingresso per entrare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Pavia, che hanno avviato indagini per cercare tracce dei responsabili, rimasti al momento ignoti. Il bottino non è stato ancora quantificato, in attesa dei conteggi esatti da parte della banca derubata, ma sarebbe ingente, di qualche decina di migliaia di euro.

Non a caso i malviventi entrano sempre in azione, per questa tipologia di colpi, dopo che gli sportelli automatici vengono caricati di contanti il venerdì in vista dei prelevamenti del fine settimana.