Nuovo caso di Dengue a Pavia: disinfestazione straordinaria e ordinanza anti-zanzare

Pavia, 19 settembre 2024 – Un caso di febbre Dengue nella zona di via Baldo degli Ubaldi è stato comunicato al Comune di Pavia dall’Agenzia per la tutela della salute. E subito il sindaco Michele Lissia ha firmato un’ordinanza per la prevenzione. Per evitare di contrarre il virus, infatti, è bene ridurre l’esposizione alle punture di zanzara. Per questo motivo, i privati cittadini, ma anche gli amministratori che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte “devono effettuare lo sfalcio della vegetazione incolta e la rimozione dei focolai di sviluppo larvale rimovibili, con particolare attenzione a giardini, orti, cortili, terrazzi o balconate delle abitazioni presenti nell’area circoscritta”.

Quindi è opportuno “evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea”, come “procedere allo svuotamento dell’eventuale acqua di contenitori e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia” e “tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza”