Casa di riposo: al timone sale Emanuela Navoni

Sarà Emanuela Navoni (nella foto) il nuovo presidente della casa di riposo “Cortellona” di Mortara. Non ha perso tempo il sindaco Ettore Gerosa che, preso atto delle dimissioni del presidente Luigi Ganimede e del suo consiglio di amministrazione (atto dovuto dopo l’insediamento della nuova amministrazione comunale) ha subito individuato il nuovo “numero uno” per assicurare continuità amministrativa all’ente. La maggioranza che guida il Comune lomellino, composta da Fratelli d’Italia e dalla lista civica “ViviAmo Mortara” ha indicato come possibile presidente Emanuela Navoni, 43 anni, imprenditrice nell’azienda di famiglia, prima degli esclusi del Consiglio comunale. Il padre Luigi è una figura storica della politica mortarese: già esponente di Alleanza Nazionale era stato anche vice-sindaco nella Giunta allora guidata dal sindaco Giorgio Spadini. Larga presenza di donne nel nuovo cda della “Cortellona” perché è prevista la nomina anche di Silvia Bonato, 50 anni, avvocato; di Valeria Tacchino, fisioterapista e di Cinzia Vaccaroli, che è l’unica consigliera uscente a vedersi rinnovare l’incarico. Pensionata, ha ricoperto l’incario di responsabile delle farmacie degli ospedali lomellini di Asst. L’unico uomo, indicato dalla minoranza, sarà invece Carlo Peretti, in quota Lega. L’avvicendamento del cda della casa di riposo è avvenuto con tempi sfalsati rispetto all’insediamento della nuova amministrazione per consentire di portare a termine i lavori avviati grazie al Superbonus del 110% che ammontano a circa un milione e 400 mila euro. Altri 300 mila euro sono stati messi a disposizione dalla stessa struttura per completare quelle opere non previste nel piano agevolato. Il primo impegno del nuovo cda, tra qualche settimana, sarà approvare il bilancio. Umberto Zanichelli