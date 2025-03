Pavia: tutti pazzi per il CarnevAll, tornato dopo 5 anni

Pavia, 1 marzo 2025 – Una marea di persone colorata e festosa ha attraversato oggi pomeriggio il centro cittadino. Mascherati i bambini, travestimenti originali anche per alcuni ragazzi più grandi e per qualche adulto che ha voluto far riflettere sui cambiamenti climatici e sul clima di Pavia.

Parata di carnevale a Pavia

“Il volo” era il tema scelto per il CarnevAll, il carnevale sociale di Pavia che è tornato dopo cinque anni di assenza. E, rispettando il tema, degli improbabili volatili hanno attraversato Strada Nuova insieme ad astronauti che hanno volato, a visionari che lo fanno con la fantasia, a moderni Icaro e a scienziati. La nuova edizione del CarnevAll, alla quale hanno voluto partecipare in tanti, iniziando un mese fa ad organizzare la parata, pone le basi per il rilancio di una tradizione cittadina che celebra l'inclusione, la creatività e la partecipazione collettiva.

La festa, organizzata dal comitato composto da Liberi Saperi, Giocolarte, Ludo Mastro e Polisportiva Popolare Pavese, è partita da Piazzale Ghinaglia e ha attraversato le vie della città fino a raggiungere i giardini del castello Visconteo, cuore della festa finale. Ad animare il corteo sono stati giocolieri, trampolieri, la Marching Band e una serie di carretti green, frutto della creatività cittadina e della collaborazione tra i vari enti del terzo settore che hanno partecipato ai laboratori aperti sul territorio negli ultimi mesi.

Al termine della parata nel cortile del Castello, tutti hanno potuto assistere a una serie di esibizioni spettacolari: il concerto delle Wunder Tandem (batteria e organetto), la performance della Piccola Scuola di Arti Acrobatiche Kirkes e uno straordinario spettacolo di fachirismo. Il tutto accompagnato da merende e ristori per grandi e piccoli. CarnevAll ha portato la festa anche in carcere e in ospedale: grazie a un percorso artistico dedicato, i detenuti hanno realizzato materiali a tema "volo", mentre il personale e i pazienti dell’Ospedale Mondino hanno potuto vivere laboratori e una parata interna ai reparti.