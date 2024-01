Carabinieri in stazione. Preso pusher

I carabinieri erano appostati proprio per un servizio di monitoraggio dei frequentatori abituali dell’area tra la stazione ferroviaria e i giardini davanti al supermercato, zone già note per lo spaccio di droga. E in via Meucci, all’angolo con via Montebello, i militari del Radiomobile della Compagnia di Voghera hanno notato l’atteggiamento sospetto di un uomo che, dopo essere stato controllato e perquisito, è stato arrestato. Il 50enne marocchino senza fissa dimora è stato trovato in possesso di un totale di poco meno di 32 grammi di cocaina, suddivisa in 25 involucri, di cui 19 nascosti in una scatola di gomme da masticare. Oltre alla droga il presunto spacciatore, peraltro già pregiudicato per analoghi reati, è stato trovato in possesso anche di mille euro in contanti, somma della quale non è stato in grado di giustificare la provenienza, ritenuta dunque il guadagno dell’illecita attività di spaccio.

Ieri in Tribunale l’arresto è stato convalidato, con udienza rinviata al 23 febbraio, anche per consentire gli accertamenti sulla sostanza posta sotto sequestro, con le analisi che confermino che si tratti effettivamente di cocaina. Nel frattempo il 50enne, che nell’udienza di convalida non ha risposto alle domande del magistrato, è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Pavia, chiesta dal pm e concessa dal giudice Elena Stoppini. L’arresto è stato reso noto ieri dai carabinieri del Comando provinciale di Pavia, sottolineato come esito "di un’attenta analisi del fenomeno dello spaccio", con pattuglie per mirati "servizi di osservazione".

S.Z.