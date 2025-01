Capolavoro a Livorno firmato Elachem. Cantù domina il derby

È un autentico capolavoro quello che la Elachem Vigevano costruisce sul campo di Livorno sul quale, al termine di una vera battaglia, batte la Libertas in un delicatissimo scontro salvezza (61-64). Senza Stefanini e Raspino infortunati, con soli 8 uomini in rotazione, nella gara d’esordio del nuovo americano Andrew Smith e con Mack che tira 1/11 dal campo i ducali contengono i tentativi di strappo dei labronici che pur restando in vantaggio per quasi tutta la partita non riescono a chiuderla.

"Probabilmente è stata la partita più bella della stagione – commenta coach Lorenzo Pansa (nella foto) – giocata con una durezza incredibile. Pur nelle difficoltà ci sono stati giocatori, penso a Taflaj e a Peroni, che si sono presi la scena e hanno dato un contributo essenziale". Vigevano aggancia i livornesi e dà una connotazione completamente diversa al campionato. Mercoledì al palaElachem arriva Pesaro e domenica sarà trasferta a Cremona.

L’Acqua San San Bernardo Cantù fa suo il derby lombardo contro Orzinuovi (85-67) con cinque giocatori in doppia cifra e Moraschini a quota 16 punti mentre ai bresciani non basta un Jarvis Williams da 25 punti. Per i brianzoli decisivi il quarto iniziale (21-11) e quello conclusivo (20-12) mentre nella parte centrale del match basta il controllo.

Umberto Zanichelli