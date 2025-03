Capannone agricolo avvolto dalle fiamme. Distrutto un trattore

Fiamme in un capanone agricolo, distrutto anche un trattore. I vigili del fuoco dei comandi di Pavia e Lodi e del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano sono intervenuti poco prima delle 16 di ieri in via della Chiesa a Inverno e Montebolone. È stato necessario il lavoro di quattro squadre, con due autobotti, un’autopompa e un’autoscala, per estinguere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Il capannone, che conteneva mezzi agricoli e attrezzature varie, ha subìto notevoli danni, con la copertura che ha ceduto per l’incendio che ha distrutto un trattore che si trovava all’interno. Per fortuna non sono state coinvolte persone e non si sono dunque registrati feriti. S.Z.