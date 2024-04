"Camposanto: occorrono 800mila euro"

Un project di lunghissima durata, fino a 25 anni, per trovare le risorse per sistemare la situazione complessiva del cimitero di Mortara. È una delle soluzioni allo studio dell’Amministrazione comunale. Il camposanto da tempo ha infatti necessità di interventi urgenti e intere porzioni sono state transennate per garantire la sicurezza dei cittadini in visita ai defunti. I temi sul tappeto sono diversi. Intanto l’illuminazione: su questo fronte il tentativo del vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Laura Gardella (nella foto) sembra essere quella di trovare un’intesa con Mortara Energie, l’azienda che ha in appalto i lavori, per pianificarne la conclusione e impedire la risoluzione del contratto. In quest’ottica in questi giorni a una prima squadra al lavoro se n’è aggiunta una seconda per imprimere un’accelerata all’opera.

Il vero nodo riguarda però il project del cimitero. La cooperativa Futura che ne ha la gestione si è comportata sempre correttamente, aspetto ribadito anche nell’ultimo Consiglio comunale. Il problema sono i danni provocati dal tremendo nubifragio che si è abbattuto sulla Lomellina il 26 agosto 2023 con danni ingenti che, a distanza di molti mesi, devono ancora essere completamente riparati. Al cimitero di Mortara sono bloccati due scaloni di collegamento e quattro gallerie accanto alla chiesa non sono agibili, situazione che rende impossibile raggiungere almeno 1.200 loculi.

"Gli interventi che si dovranno effettuare costeranno almeno 800mila euro – fa sapere Gardella – Una soluzione, su cui però dovrà pronunciarsi il Consiglio comunale, potrebbe essere la proroga del project dagli attuali 15 a 25 anni nonché l’aumento del canone annuo, che oggi ammonta a 124mila euro".

U.Z.