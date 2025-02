Campo fotovoltaico proroga di due mesi. Ma aumentano i dubbi

Ancora due mesi per presentare le integrazioni e, se non arriveranno, il progetto sarà bocciato. Il terzo campo fotovoltaico che dovrebbe sorgere su un’area di poco più di 23mila metri quadri in fondo a corso Torino, a Mortara, non è così sicuro. Il progetto presentato da Chiron Energy di Milano ieri è arrivato in conferenza di servizi, dove è stato illustrato alla presenza di Futuro sostenibile in Lomellina in qualità di uditore. "L’installazione richiederà 2 mesi di lavoro – ha detto la società – e 2 mesi e mezzo per il cavidotto. L’ingresso sarà adiacente alla cabina di Pavia acque, a 10 metri dalla strada provinciale e con 10 metri per la fascia di rispetto". Secondo il Comune di Mortara, però, "il progetto non è aggiornato con il nuovo Pgt e il certificato di destinazione urbanistica risulta scaduto, quindi non va bene". Futuro sostenibile con la sua presidente Alda La Rosa ha la medesima opinione tanto più che il territorio lomellino sta soffocando. Entro fine anno saranno quasi 500mila i pannelli su circa 470 ettari di terreno quasi tutti agricoli. "Forniremo una relazione integrativa in merito alle richieste di Comune e Provincia e di valutare l’ipotesi dell’accumulo di acqua" ha risposto la società proponente. M.M.