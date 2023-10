Campionato Italiano di Calciobalilla a Codogno: Amministratori, Sponsor e Scolari

Tanta grinta davanti a un tavolo da 11 per il via al Campionato italiano di calciobalilla a squadre. Il match ha avuto luogo nel quartiere fieristico di viale Medaglie d’oro. L’evento sportivo, patrocinato dal Comune e organizzato dalla Federazione italiana giochi e sport tradizionali con la Lega Italiana Calcio Balilla, è infatti ospite del “Comune europeo dello sport 2023“. Nella sfida degli 11 giocatori contro 11 ha conquistato la vittoria la squadra di Codogno “Bar Centrale“ che ha battuto il Pieve Fissiraga.

Alla “Sfida tra amministratori“ (nella foto) hanno aderito il sindaco Francesco Passerini, il vicesindaco Raffaella Novati, il consigliere delegato allo Sport Luigi Bassi, l’assessore Severino Giovannini, il presidente del Consiglio comunale Enrico Sansotera nonché il sindaco di Graffignana Margherita Muzzi Graffignana, di Boffalora D’Adda Livio Boffi, di Borgo San Giovanni Moira Rebughini e di Pieve Fissiraga Igor Guerciotti. Al torneo “Partner e istituzioni“ hanno vinto Antonio Pastore e Mauro Pasquale; seconda la squadra di Giorgio e Roberto Veggetti dello sponsor Refridom; terza la formazione composta da Enrico Sansotera e Livio Boffi.

Fino a domenica passeranno da Codogno più di 300 atleti per la conquista degli ambiti titoli nelle categorie Serie A, Serie B, Serie C, Donne e Veterani. Ieri invece è stata la volta di 200 studenti degli Istituti comprensivi del territorio, che partecipavano alle sfide “Goal insieme“ e “Un calcio al Covid“. Dalle 20 il via alla competizione agonistica con il Torneo specialità Itsf, International Table Soccer Federation, destinato alle categorie Exclusive, Femminile, Veterani e Doppio con Under19. Oggi dalle 9 la presentazione delle squadre del Campionato Italiano.

