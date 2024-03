Campeggio tra i comfort. Struttura di glamping nell’ex centro sportivo

In principio era un centro sportivo realizzato negli anni ‘80 per i ragazzi del paese. Ora che ragazzi ce ne sono pochi e diventa difficile mettere insieme 22 persone che abbiano l’età per giocare a calcio, quella struttura coperta dai palloni, per poterla utilizzare anche durante la brutta stagione, più che un fiore all’occhiello era una spina nel fianco dell’amministrazione civica per problemi gestionali e perché, soprattutto negli ultimi tempi, veniva vandalizzata da chi tagliava i teloni, le recinzioni o imbrattava la struttura. Ma i problemi sembrano destinati a finire. Al posto del centro sportivo, sorgerà il primo glamping della provincia. L’idea, nata nel 2019 quando un imprenditore straniero era arrivato nel paesino da 600 abitanti e si era innamorato delle colline coltivate a vigneti, del castello e della tranquillità di Mornico, si era poi arenata a causa della pandemia. Ora è stata ripresa e conclusa. "Per la prima volta un ente pubblico - ha dett oil vicesindaco Ilaria Rosati - darà in concessione a un privato per 10 anni un terreno di proprietà pubblica perché lo adibisca in struttura ricettiva". Il glamping, molto di moda negli ultimi anni e in particolare nei Paesi del nord Europa, è un modo di fare campeggio non con le classiche tende spartane, ma con strutture immerse nel verde e dotate di tutti i comfort. "Con i soldi dell’affitto realizzeremo lavori". M.M.