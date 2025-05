Il Pavia calcio torna in serie D, la festa in Consiglio comunale

Pavia, 13 maggio 2025 – Erano 22 anni che il Pavia calcio non vinceva un campionato. Un evento che ieri sera è stato celebrato nella sala consiliare del Comune in cui lo staff e la squadra sono stati inviati per una piccola festa in apertura della seduta. Tanti applausi e scambi di doni tra gli amministratori e la società e qualche impegno assunto pubblicamente.

Ivan Zampaglione, Antonio Dieni, Giuseppe Nucera e il sindaco Michele Lissia

Il sindaco

“Di fronte a tutti i consiglieri – ha detto il sindaco Michele Lissia, che ha seguito l’ultima partita disputata sul campo di Lentate e si è emozionato per la vittoria – chiedo al presidente di continuare a puntare in alto per raggiungere traguardi sempre più prestigiosi. Pavia è una città nata nell’89 a.C., ha una storia e un prestigio, vogliamo supportare i giocatori per raggiungere quei traguardi che meritiamo. Insieme possiamo farcela”.

Festa sul campo per la promozione in serie D

La squadra

La squadra di calcio, nata nel 1911 dopo l’esperienza della “Goliardica” costituita nel 1907 come gruppo sportivo universitario, all’inizio del nuovo millennio ha rischiato di sparire ed è stata salvata dalla famiglia Calisti.

Nel 2014 la società è stata venduta al cinese Xiadong Zhu. I progetti erano molto ambiziosi, i tifosi speravano in una scalata fino a campionati nazionali, invece di lì a poco gli imprenditori hanno annunciato il proprio disimpegno e sono cominciate le traversie.

A far sognare di nuovo i pavesi è arrivato Giuseppe Nucera che vive e lavora a Ginevra, ma come ha sottolineato l’assessora allo sport Angela Gregorini “si è innamorato della nostra città”.

Il presidente

A Nucera Pavia ha donato il sigillo con la medaglia del Regisole e un libro con le più belle immagini della città. “È bello sentire la vicinanza delle istituzioni locali – ha detto il presidente -, per noi è un segnale prezioso e speriamo di portare il Pavia dove si merita di stare davvero” Uno stemma della città è stato poi donato al direttore generale Antonio Dieni, e al direttore sportivo Ivan Zampaglione: “Chiediamo di darci una mano perché abbiamo bisogno di voi – hanno detto rivolgendosi ai consiglieri -. Dobbiamo tenerci caro il presidente perché senza di lui non ci sarebbe stato il Pavia calcio. E dobbiamo stare tutti uniti per portare la squadra tra i professionisti”.