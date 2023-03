Broni, torna a casa della ex che lo aveva denunciato per maltrattamenti: arrestato

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri

Broni (Pavia), 5 marzo 2023 - E' andato a casa della ex convivente, violando il divieto di avvicinamento disposto lo scorso dicembre dopo la denuncia per maltrattamenti subìti dalla donna. A.D., 41enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri, trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della convalida dell'arresto. I militari sono intervenuti nella notte su richiesta al 112 da parte della donna, 40enne di nazionalità marocchina regolarmente residente a Broni.

Era terrorizzata, temendo per la propria incolumità, per la presenza fuori dalla porta dell'ex convivente che aveva già denunciato per maltrattamenti, ottenendo il provvedimento di divieto di avvicinamento disposto dall'autorità giudiziaria lo scorso 24 dicembre. Violando tale divieto, l'uomo si è invece presentato all'abitazione della ex, suonando insistentemente il citofono. All'arrivo dei carabinieri ha tentato di fuggire a bordo della sua auto, ma dopo un breve inseguimento è stato bloccato e arrestato.