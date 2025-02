Broni, lavori di abbattimento degli edifici degradati: al via da piazza Italia

Pavia, 17 febbraio 2025 – E’ stato approntato il cantiere per l’abbattimento degli edifici di piazza Italia acquisiti dal Comune. La demolizione non sarà realizzata in un’unica soluzione, ma in modo progressivo e controllato, con una durata prevista di sette settimane.

Il primo ad essere interessato sarà l’edificio prospiciente piazza Italia, così da consentire l’ingresso agevole dei mezzi pesanti nel cortile interno, indispensabile per abbattere in sicurezza anche gli edifici retrostanti. Per contenere la dispersione di polveri durante tutte le fasi di demolizione, saranno attivati idranti fissi a pioggia, affiancati da idranti direzionali regolabili manualmente.

Parallelamente alle operazioni di abbattimento, saranno effettuate alcune modifiche alla viabilità. Da oggi via Leonardo da Vinci è diventata a senso unico in direzione via Emilia, ed è stato istituito il divieto di parcheggio lungo tutta la via. Queste misure faciliteranno il transito dei mezzi pesanti e permetteranno di gestire il flusso del traffico in maniera ottimale durante l’intera operazione di demolizione.

“Abbiamo optato per una demolizione sequenziale - spiega Cristina Varesi, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Broni – al fine di gestire ogni fase in maniera controllata, minimizzando i rischi per la salute pubblica. Questo approccio ci permette di procedere con l’abbattimento degli edifici in maniera ordinata in funzione successivo intervento di riqualificazione, che prevede l’ampliamento del giardino urbano e la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico”.

Il cantiere, la cui fase di rimozione e smaltimento delle macerie è prevista entro maggio 2025, si inserisce in un ambizioso progetto di rigenerazione urbana che mira a recuperare e valorizzare gli spazi esistenti, nel rispetto del principio del “consumo di suolo zero”.