Broni, furto in un capannone: rubato mini escavatore

Broni (Pavia), 17 febbraio 2025 - Sembra un furto mirato, con i ladri entrati in azione a colpo sicuro, pare sapendo cosa rubare e arrivando anche attrezzati per trasportare l'ingombrante refurtiva. Hanno forzato l'ingresso di un capannone, in via Cascina Monache a Broni, e portato via un piccolo escavatore di marca Hitachi di colore arancione, probabilmente caricandolo su un camion abbastanza capiente per trasportarlo.

Il furto è stato scoperto nel pomeriggio di ieri, domenica 16 febbraio, ma il colpo era stato messo a segno probabilmente in una delle due notti precedenti, con la ditta che era chiusa da venerdì sera. Il valore del bottino non è stato quantificato, ma dell'ordine delle decine di migliaia di euro.

Una refurtiva peraltro molto particolare, smerciabile illegalmente da chi ha contatti nel settore di utilizzo, magari non in Italia ma pure all'estero. Non sembra dunque l'azione di malviventi che agiscono con obiettivi casuali, ma appunto di una banda forse specializzata in simili colpi, magari anche con la complicità di chi poteva sapere cosa trovare all'interno del capannone preso di mira.

Quando il furto è stato scoperto, sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti per il sopralluogo con una pattuglia della Stazione di Broni, della Compagnia di Stradella, avviando le indagini con l'obiettivo di individuare i responsabili e cercare anche di recuperare la refurtiva.